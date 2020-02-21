بالصور.. مظاهرات في أوكرانيا رفضا لاستقبال العائدين من الصين خوفا من كورونا

كييف(صدى):

شهدت منطقة بولتافا الأوكرانية، احتجاجات عنيفة، بين السكان وقوات الشرطة، رفضا لاستقبال العائدين من مدينة ووهان الصينية في الحجر الصحي.

وأشعل المتظاهرون النيران لإيقاف حافلات العائدين، كما رشقوا سيارات الشرطة الحجارة، خوفا من انتشار فيروس «كورونا»، لافتقار المستشفيات للاحتياجات اللازمة، وضعف إمكانياتها.

ونجحت الشرطة في إيصال العائدين إلى المستشفى العسكري، والتي سيقضون فيها 14 يوما في إطار الحجر الصحي، بعد أن اعتقلت أكثر من 10 أشخاص.