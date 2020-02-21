«المطلق» : زواج الشاب مع أهله واعتماده عليهم في النفقة ليس عيباً حتى يجد الوظيفة
أكد الشيخ الدكتور عبد الله المطلق جواز اعتماد الشاب على مساعدة أبيه في النفقة والسكن لزوجته حتى يتمكن من الزواج الذي أمر الله تعالى به لتحقيق العفة وتكوين الأسرة .
وقال المطلق ” في برنامج “فتاوى ” على القناة السعودية : ليس عيباً أن يتزوج الشاب ويسكن مع أهله حتى يجد الوظيفة ، بشرط الوضوح عند التقدم للفتاة .
وأضاف قاسماً : والله عندما تزوجنا جلسنا وسكنّا مع أهالينا إلى أن اختار الله لنا ما اختار”، مضيفاً: “ليس عيباً أن يجلس ويسكن الشاب مع أهله .
وتابع : وأضاف أن الزواج حق للأبناء على الآباء الموسرين وواجب عليهم ماداموا على إستطاعة مادية لمساعدتهم على الإنفاق ، متسائلاً ” ماذا تريد أيها الأب بالمال ” ..
جاء ذلك رداً على سؤال أب حول جواز إعطاء ابنائه من مال الزكاه لكي يتزوجا كونهما تخرجا ولم يحصلا بعد على وظيفة أو سكن ويريدان الزواج .
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