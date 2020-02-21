انتعاش في سوق السيارات وإقبال على مدارس تعليم القيادة للسيدات

أميرة خالد(صدى):

يتوقع أن يشهد سوق السيارات انتعاشا كبيرا الفترة المقبلة، مع تحسن الاقتصاد، وإصدار عدد كبير من رخص قيادة السيارات للسيدات، مما سيزيد الإقبال على السيارات.

وأعلنت شركة أرانكا للأبحاث والاستشارات الدولية، في تقرير لها أن مبيعات السيارات شهدت ارتفاعا في 2019 إلى أكثر من 500 ألف سيارة، وحدث إنعاش لعدد من القطاعات ذات الصلة، مثل مدارس تعليم القيادة للسيدات، ومراكز الخدمات، وخدمات ما بعد البيع.

أوضحت أن عدد من مبادرات رؤية 2030 تحققت، ووصل حجم سوق قطع غيار السيارات والخدمات بنحو 8.1 مليار دولار في 2019، ومن المتوقع استمرار النمو في المعدل، ووصول عدد سيارات الركاب إلى 6.85 مليون سيارة بحلول 2023.