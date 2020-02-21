«اردوغان» يكشف عن نوياه الخبيثة ويعلنها صريحة: نريد السيطرة على ليبيا

أنقرة(صدى):

اعترف الرئيس التركي “أردوغان ” بنواياه الخبيثة في السيطرة الكاملة على ليبيا مبرراً دعمه العسكري المثير للجدل لحكومة السراج ضد الجيش الوطني الليبي وإشتعال الصراعات على الأراضي الليبيبة .

وقال “أردوغان ” في تصريح نقلته صحيفة “ديلي صباح ” التركية : تركيا ستدعم حكومة طرابلس من أجل فرض “السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر”، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية .

وأضاف : تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة طرابلس عبرإرسال آلاف المرتزقة من سوريا .

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كما علق الرئيس التركي على خطة الاتحاد الأوروبي لوقف دخول الأسلحة إلى ليبيا قائئلاً : الاتحاد الأوروبي “ليست له سلطة على ليبيا ” .”

وأضاف: “قلبنا الموازين في البحر الأبيض المتوسط لصالح بلدنا منذ وقعنا الاتفاق البحري مع ليبيا. بفضل موقفنا الحازم من هذه القضية فإن الوضع الذي أعلناه في البحر تم قبوله من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك اليونان .

وكان أردوغان قد وقع اتفاق تعاون عسكري مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي بحجة حماية الحدود وسط رغم دولي تام لتدخل تركيا ، واستمرار “أردوغان ” في إرسال قواته لتخريب أمن المنطقة من أجل تحقيق أطماعه .