وظائف إدارية شاغرة في «مصفاة أرامكو»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول التدريب والتطوير (Sr. Training and Development Specialist): درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

وقالت أنها تحتاج إلى مُراقب مالي (Financial Controller): درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة)، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إشرافي.

وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى مُحلل التطوير المؤسسي (Analyst Organization, Design):- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة؛ بينما التقديم بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 2020/02/21م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:هنــــا.