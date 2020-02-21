وظائف إدارية شاغرة في «مصفاة أرامكو»
كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الجبيل.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول التدريب والتطوير (Sr. Training and Development Specialist): درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
وقالت أنها تحتاج إلى مُراقب مالي (Financial Controller): درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة)، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إشرافي.
وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى مُحلل التطوير المؤسسي (Analyst Organization, Design):- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة؛ بينما التقديم بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 2020/02/21م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:هنــــا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 34074 ] نشر منذ 19 دقيقة
طيب