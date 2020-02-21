بالصور.. مُسن ينقذ حياة سيدة من الموت «متجمدة»

لندن(صدى):

أقدم رجل على إنقاذسيدة ظلت عالقة وسط مياه الفيضان فوق سيارتها التي غمرتها المياه لمدة 12 ساعة، حيث كادت تموت متجمدة، بمدينة ” مونموث “، الواقعة جنوب ” ويلز ” بالمملكة المتحدة، يوم الاثنين الماضي.

وخاطر الرجل بحياته لإنقاذ الضحية البالغة من العمر 62 عامًا؛ مؤكدًا إنه لم يفكر كثيرًا في الأمر، وكل ما كان يهمه آنذاك هو إنقاذ هذه السيدة التي كانت تعاني بالفعل من انخفاض درجة حرارة الجسم في الوقت الذي تدخل فيه الرجل.

وكان المسن قد توجه نحو هذه السيدة برفقة رجل آخر في محاولة لإنقاذها، وبعد أن تمكن من الاقتراب منها، أدرك أنها في حالة يُرثى لها؛ ولم يمض وقت طويل حتى تدخل نجل أحدهما بعد أن شعر بالقلق بشأن والده وتوجه للبحث عنه، وتمكن الثلاثة معًا من إخراجها من المياه، وحاولوا تدفئتها لحين وصول فريق إنقاذ.