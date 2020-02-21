بالفيديو.. بكاء طفل وتهديده بالانتحار لتعرضه لـ «التنمر»

كانبرا(صدى):

يعاني طفل أسترالي من التنمر والعنف في مدرسته بسبب مظهره الخارجي، حيث أنه لديه مشكلات في النمو «التقزم» ما أثر على هيئته.

ونشرت والدة الطفل، مقطع فيديو مؤثر على صفحتها في فيسبوك، حيث قال الطفل كودان البالغ من العمر 9 أعوام: ” أتمنى لو أن أحدهم يقتلني “؛ ليستطرد باكيًا: ” أنا قادر على طعن نفسي.. أنت لم تفعلي أي شيء لأجلي “، في إشارة إلى والدته.

وأكدت الأم أن ابنها اعتاد أن يعبر عن رغبته في الموت منذ كان عمره 6 أعوام بسبب ما يتعرض له من إساءات ومضايقات في المدرسة؛ فيما أسرع العديد من المشاهير لتقديم الدعم له، خاصةً نجوم رياضة «الرغبي» التي تعد اللعبة الأكثر شعبية في أستراليا.