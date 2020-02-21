«هواوي» : ملتزمون بتمكين 10 آلاف موهبة سعودية في تقنية المعلومات

علي القحطاني(صدى):

أكدت شركة ” هواوي “، على التزامها بتنمية المواهب السعودية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات؛ بما يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030، لافتة إلى أنها تستهدف تمكين 10 آلاف موهبة محلية بحلول 2030.

ويأتي ذلك في إطار احتفالها أخيرًا بمرور عامٍ على انطلاق برنامج ” خطوة ” لتمكين المواهب السعودية، والذي يعتمد على تدريب المواهب في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة عبر ثلاث ركائز، هي: إيجاد كيان لتحالف المواهب، وإرساء معايير لها، وتعزيز قيمتها.

وأشارت شركة ” هواوي ” إلى التزامها بنشر مفهوم تمكين المواهب في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وبتقديم تدريب تقني جديد في مقر الشركة، وإطلاق برنامج تدريبي لشركاء هواوي وعملائها، وعقد ملتقى لبرنامج شهادة خبير هواوي المعتمد للإنترنت، بالإضافة إلى مواصلة تنظيم ملتقى التوظيف للشركة، والذي ستُعقد نسخته الثانية قريبًا في الرياض.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهواوي المملكة، دينيس تشانغ، في معرض حديثه عن مبادرات الشركة: ” هناك فجوة في مواهب تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى العالم؛ وقد حملت هواوي على عاتقها مهمة سد هذه الفجوة، ولا سيما في المملكة؛ إذ سيُسهم تطوير مواهب قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتمكينها بدرجةٍ كبيرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تشدد على قدرة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على النهوض بالاقتصاد ” .