بالفيديو.. ممثل مصري يعتدي على محمد رمضان في حفل زفاف

القاهرة(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة اعتداء الفنان المصري باسم سمرة على زميله الفنان محمد رمضان، أثناء غناء الأخير أغنية “إنساي” في حفل زفاف شعبي بمصر.

وأظهر الفيديو، صدمة محمد رمضان بتصرف زميله معه الذي قام بدفعه أثناء غنائه وتفاعل الحضور معه، للمرور؛ ليخرج باسم سمرة ويقول أن الأمر غير مقصود وحدث ذلك للتدافع الشديد في الحفل.

وتجدر الإشارة إلى أن باسم سمرة كان قد أعلن رفضه للقب ” نمبر وان ” الذي أطلقه رمضان على نفسه، مؤكدًا في تصريحات له أن: ” الله عز وجل هو رقم واحد ” .