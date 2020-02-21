أرسنال يتخطى عقبة أولمبياكوس بالدوري الأوروبي

وكالات(صدى):

تمكن نادي أرسنال الإنجليزى، أمس الخميس، من الفوز على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدف دون رد فى المباراة المقامة على ملعب “كارايساكى” في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وسجل الفرنسي الكسندر لاكازيت، هدف الفوز في الدقيقة 81، بصناعة من الشاب بوكايو ساكا؛ فيما يأتي ذلك بعدما فاز أرسنال على نيوكاسل في مباراته الأخيرة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الإياب سيقام بين الفريقين يوم الخميس المقبل، على ملعب ” الإمارات ” في العاصمة البريطانية لندن.