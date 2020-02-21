بالفيديو.. 80 مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية في المملكة

علي القحطاني(صدى):

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الخميس، وسم ‎” تطمن ” لتعزيز التجارة الإلكترونية في المملكة.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، لقناة الإخبارية، أن: ” حجم التجارة الإلكترونية في المملكة بعام 2018 تجاوز 80 مليار ريال ” .

وأضاف عبد الرحمن الحسين: ” المتسوقين الإلكترونيين في المملكة 14 مليون شخص؛ فيما يوجد عبر منصة ” معروف ” 45 ألف متجر إلكتروني لذلك جاء نظام التجارة الإلكتروني في وقته تمامًا ” .