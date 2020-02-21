طفلة تستغل «الجن والسحر» وتشعل النيران في منازل أقاربها

القاهرة(صدى):

سادت حالة من الهلع والفزع، في قرية مصرية، بعد اشتعال النيران فى أكثر من منزل بالقرية الأمر الذي جعل الأهالي يعتقدون أن الجن والسحر يقف خلف تلك الحرائق؛ مما دفعهم للجوء إلى بعض المشايخ.

وكشفت التحقيقات، أن طالبة بالمرحلة الابتدائية هي التي قامت بإشعال النيران بواسطة قداحة كانت تخفيها داخل حذائها؛ حيث اعترفت بفعلتها تلك على سبيل اللهو والعبث وشغفها بردود أفعال الأهالي بتلك القوى غير الطبيعية والخارقة وظنهم أن الجن وراء تلك الحرائق.

واتضح أن معظم الحرائق بمنازل أقارب الطالبة المُشار إليها؛ فيما تم كشف حقيقة تلك الحرائق الغامضة بعدما قام مدير إحدى مدارس التعليم الأساسي بالإبلاغ عن نشوب حريق فى 3 حقائب مدرسية لطالبات حال تواجدهن بفناء المدرسة ليتبين أن زميلتهن هي السبب.