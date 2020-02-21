ياسر القحطاني يستجيب لطلب مُغرّد بـ «تيشيرت الاعتزال»

ماجد محمد(صدى):

استجاب نجم المنتخب الوطني والهلال السابق، ياسر القحطاني، اليوم الجمعة، لطلب أحد المغردين الذي طالبه بالرد عليه وإهدائه تيشيرت الخاص به.

ووجه مغرد يدعى مجيد عبر موقع التدوين الصغير تويتر، طلبًا إلى ياسر القحطاني، عبر حسابه الشخصي على تويتر؛ حيث قال: ” ‏‎‎‎أبي تيشرتك يبو عزوز ” .

ومن جانبه، سرعان ما استجاب ياسر القحطاني لطلبه ولبى ندائه في واقعة أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليرد قائلًا: ” أبشر.. واختر اثنين من أخويك تهديهم تيشيرت الاعتزال ” .