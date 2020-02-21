لا يمكن إصدار وكالة إلا من خلال زيارة كتابة العدل

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة العدل، اليوم الجمعة، أنه يمكن إصدار وكالة للتصرف في الممتلكات إلا من خلال زيارة كتابة العدل.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر، والذي تساءل: ” ‏‎السلام عليكم عندي أرض ببيعها بوكل أخي على بيعها توكيل إلكتروني ينفع وهل لابد من حضور الصك أو يكفي رقم الصك ” .

وأجاب حساب التواصل العدلي، قائلًا: ” ‏‎عزيزي المستفيد لا يمكن إصدار وكالة للتصرف بأي ممتلكات إلا من خلال زيارة كتابة العدل أو موثق.. نسعد بخدمتكم ” .