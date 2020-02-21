بالصور.. 4 مباريات في انطلاق دوري كرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية بالرياض

الرياض(صدى):

انطلقت اليوم منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية (التجمع الثالث) بالرياض التي تنظمها اللجنة البارالمبية السعودية في مقرها بالرياض ضمن برنامجها الزمني الداخلي وتستمر لمدة يومين .

وأقيمت في اليوم الأول ٤ مباريات أسفرت نتائجها عن فوز فريق الرياض على نجران ١٥-٥ ، وفوز فريق القصيم على نظيره المدينة المنورة ٤-٠ كما تغلب فريق الباحة على الاحساء ٦-٢ وأخيراً كسب فريق الدمام نظيره المدينة المنورة ١١-٨ .