«المركزي المصري» : لا تغيير في أسعار الفائدة
كشف البنك المركزي المصري، أمس الخميس، عن عدم التغيير في أسعار الفائدة الرئيسية؛ حيث أبقى على سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 13.25% وسعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%.
ومن جانبها، كشفت الحكومة المصرية، أول أمس الأربعاء، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.6% في 6 أشهر، حتى ديسمبر الماضي؛ فيما تعزز الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة، بفضل ارتفاع دخل السياحة، وتحويلات قوية من المصريين العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز طبيعي مكتشفة حديثا.
اترك تعليقاً