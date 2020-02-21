«المركزي المصري» : لا تغيير في أسعار الفائدة

القاهرة(صدى):

كشف البنك المركزي المصري، أمس الخميس، عن عدم التغيير في أسعار الفائدة الرئيسية؛ حيث أبقى على سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 13.25% وسعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%.

ومن جانبها، كشفت الحكومة المصرية، أول أمس الأربعاء، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.6% في 6 أشهر، حتى ديسمبر الماضي؛ فيما تعزز الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة، بفضل ارتفاع دخل السياحة، وتحويلات قوية من المصريين العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز طبيعي مكتشفة حديثا.