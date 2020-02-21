بالفيديو.. ياسر القحطاني يشارك في حفل جائزة «صناع الأمل»

نواف السالم(صدى):

شارك لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، ياسر القحطاني، أمس الخميس، في الحفل النهائي للدورة الثالثة من مبادرة صناع الأمل التي تقام في دولة الإمارات التي استقبلت 92 ألف مشاركة حول العالم العربي.

وفي السياق نفسه، قال ياسر القحطاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏سعدت اليوم بالمشاركة في حفل جائزة ‎صناع الأمل بدولة الإمارات، فرصة عظيمة أن تكون بين أشخاص يساهمون في جعل هذا العالم أجمل والدنيا لازالت بخير بمثل هؤلاء الذي يعطون بلا مقابل.. شكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “.

وكشف مقطع فيديو، عن نجم الهلال السابق ياسر القحطاني وهو يحاور صانع الأمل علي الغامدي، مستفسراً منه حول الإمكانيات والموارد الشخصية التي يرصدها لمشروعه الإنساني.