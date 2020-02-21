«جستنيه»: محاولة توريط الهلال مع قناة الكأس القطرية مؤامرة

طلال الغامدي(صدى):

علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على شائعات إهداء الهلال درع النادي وقميصه كهدية لقناة الكأس القطرية.

وقال “جستنيه” : من مؤامرة لمؤامرة وإشاعات مغرضة من يقف خلف كل هذا الذي يحدث ،،الايام كفيلة بكشف الحقائق والمتورطين مهما طال الزمن او قصر”.

وأوضح الهلال في بيان له إن ما تم تداوله عبر القناة القطرية لا يمت للواقع بصلة، مؤكدًا أنه لم يتم إهداءهم القميص والدرع.

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