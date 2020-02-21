مرتضى منصور غاضب من الجنايني: «بيبوس وليد سليمان بتاع الجن»

وكالات(صدى):

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما لاذعا على عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ما فعله في لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.

وأضاف منصور خلال تصريحاته في قناة “الزمالك” :” عمرو الجنايني رايح يبوس وليد سليمان بتاع الجن والسحر وعيب يا قناة أبوظبي متصوروش أحمد مرتضي منصور انا بجد حزين”.

وواصل منصور هجومه علي عمرو الجنايني، قائلا:”مستخبي تحت السرير، الجنايني ملوش أي صفة، ولما كان الزمالك بيكسب كان بيكتب نكت على الأهلاوية عبر حسابه على فيسبوك، لا أعرف لماذا قبل رأس وليد سليمان اليوم”.