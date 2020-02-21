خالد النمر: صحة قلب المرأة لاتتأثر بالحزن
أكد الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب، اليوم الخميس، على أن صحة قلب المرأة لاتتأثر بالحزن.
ونشر النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة لقلب مريض علق عليها قائلا : كثر السؤال في الخاص عن هذه الصورة المراد من الصورة أدناه هدف نبيل وسامي وحث عليه الدين الحنيف
وأضاف : لكن الطريقة التي استخدمت للتعبير عن المقصود خاطئة فقلب المرأة اذا غضبت لا يصبح كذلك.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46492 ] نشر منذ 17 دقيقة
لان قلوبنا حنونه ولينه وطييييييبه. فديت قلوبنا
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46492 ] نشر منذ 16 دقيقة
وبعدين وش ذي الصوره تطني
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94119 ] نشر منذ 11 دقيقة
يمكن قلب ناقه منفطر على حوارها ..
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 15005 ] نشر منذ 15 دقيقة
انشهدفديتنااا😊❤🤩😂
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46492 ] نشر منذ 10 دقائق
ايوه يختي نحنا نبع الحنان والرقه والاحساس والطيبه علشان كذا اوصابنا الرسول عليه الصلاة والسلام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94119 ] نشر منذ 7 دقائق
لولا انك دكتور ، كان قلت هذا الكلام غير صحيح ..
.. يااخي فيه ناس تموت من الحزن سواءاً ام على ولدها او بنتها او اخوها او على من تحب ..
،، المهم هذا عند البعض وليس الكل ..