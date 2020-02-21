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خالد النمر: صحة قلب المرأة لاتتأثر بالحزن

خالد النمر: صحة قلب المرأة لاتتأثر بالحزن
علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب، اليوم الخميس، على أن صحة قلب المرأة لاتتأثر بالحزن.

ونشر النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة لقلب مريض علق عليها قائلا : كثر السؤال في الخاص عن هذه الصورة المراد من الصورة أدناه هدف نبيل وسامي وحث عليه الدين الحنيف

وأضاف : لكن الطريقة التي استخدمت للتعبير عن المقصود خاطئة فقلب المرأة اذا غضبت لا يصبح كذلك.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 94119 ] نشر منذ 7 دقائق

لولا انك دكتور ، كان قلت هذا الكلام غير صحيح ..

.. يااخي فيه ناس تموت من الحزن سواءاً ام على ولدها او بنتها او اخوها او على من تحب ..

،، المهم هذا عند البعض وليس الكل ..

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