مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر يتفقد المعرض المصاحب لحملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا»

سلطان الهوير(صدى):

قام مدير مركز التنمية الاجتماعية في عرعر عايد بن مرضي العنزي بتوجيه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النوري بن علي مساء اليوم بتفقد المعرض المقام في عرعر مول تحت عنوان ” أمنكم وسلامتكم هدفنا ” والذي يُقام بإشراف قوة أمن الطرق بالمنطقة وبالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر الاستاذ عايد بن مرضي العنزي أن هذا المعرض يهدف لتوعية المجتمع بالسلامة المرورية. وشدد العنزي على أن دور القطاع غير الربحي في تعميق الآثر في المجتمع ورفع مستوى التوعية بالسلامة الصحية للمجتمع مما يساهم في تخفيض مؤشر الحوادث في المجتمع وتقليص نسبة الإصابات فيها وآشاد العنزي بالدعم الذي يلقاه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وبدور القوات الخاصة لأمن الطرق في التوعية لقائدي المركبات وسالكي الطرق الرئيسية مما يحقق أهداف ومستهدفات ومؤشرات السلامة المرورية وتنمية المجتمع وصحة أفراده. الجدير بالذكر أن هذا المعرض يعتبر المرحلة الثانية الذي دشنه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود .

والتي تطلقها القوات الخاصة لأمن الطرق بهدف خلق جو من التعاون وتوطيد العلاقة بين رجل أمن الطرق من جهه ومرتادي الطرق من جهه اخرى

ويستخدم عدة قنوات لإيصال رسالة الحملة لأكبر عدد ممكن تتمثل بالآتي :

١- اقامة معرض للحملة في مجمع عرعر مول يتضمن المهام والادوار التي يقوم بها أمن الطرق لتحقيق السلامة الأمنية والمرورية واظهار الجانب الإيجابي لرجال أمن الطرق مع توزيع البرشورات والهدايا وملحق بهذا المعرض مسرح للطفل يحتوي على رسومات لتنمية انظمة المرور للنشئ.

٢- توزيع بروشورات وهدايا على مستخدمي الطرق ميدانيا في جميع مراكز المنطقة.