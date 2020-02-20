بالصور.. بطولة الكاراتيه في نسختها العاشرة بجامعة الحدود الشمالية

رافع فريح(صدى):

انطلقت يوم الخميس 26/6/1441هـ بطولة الكاراتيه ضمن منافسات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في نسختها العاشرة برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وبحضور معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، التي تستضيفها جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، ومشاركة رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وذلك خلال الفترة من ٢٦ – ٢٨ / ٦ / ١٤٤١هـ في الصالة الرياضية المغلقة في مدينة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد الرياضية بعرعر بمشاركة نخبة من نجوم الجامعات، حيث أقامت الجامعة حفلاً بهذه المناسبة.

وفي بداية الحفل عُزِف السلام الملكي ثم تُلِيت آيات من الذكر الحكيم، ثم طابور العرض يحمل أعلام الجامعات المشاركة في البطولة، وبعدها ألقى عميد شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن صلال الضلعان كلمة رحب فيها بضيوف البطولة متمنياً لهم طيب الإقامة. ثم ألقى مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي كلمة شكر خلالها معالي مدير الجامعة على حسن التنظيم والذي يعكس العمل الاحترافي الذي تتميز به الجامعة وتفوقها في نجاح الاستضافات حيث تعتبر الجامعة من الجامعات الرائدة والمتفوقة في التنظيم والاستضافة.

فيما ألقى معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري كلمة رحب فيها بضيوف البطولة متمنياً لهم طيب الإقامة ونجاح البطولة، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم مثل هذه البطولات الرياضية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولمعالي وزير التعليم، ثم أطلق معاليه إشارة البدء إيذاناً بافتتاح البطولة.

وبعد ذلك قدم فريق براعم الكاراتيه عرضاً مميزاً لاقى استحسان الحضور، كما قدم الفريق الفني بالجامعة أوبريت إنشادي بهذه المناسبةبعنوان: ( شمال الشمل والشمائل ) وفي ختام الحفل قام معالي مدير الجامعة بتكريم قيادات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وشركاء النجاح بتسليمهم دروع الجامعة.

الجدير بالذكر أن ما يزيد عن 150 لاعبًا ومدربًا وإداريًا يشاركون في البطولة، يمثلون 14 جامعة، بالإضافة إلى حكام البطولة، ووفد الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتشمل منافسات البطولة على الـكاتا فردي وجماعي للأوزان ( تحت 60 كجم وتحت 67 كجم وتحت 75 كجم وتحت وفوق 84 كجم ) والقتال فردي، يقود فريق الحكام الدكتور مشرف الشهري.