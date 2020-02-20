إغلاق 3 مجمعات طبية و4 أقسام طوارئ مخالفة بجازان

جازان(صدى):

تمكنت صحة جازان من إغلاق عددًا من المجمعات الطبية بالمنطقة إثر جولات رقابية وتفتيشية للكثير من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.

وجاء ذلك بعد أن رصدت إدارة الالتزام بصحة جازان عددًا من المخالفات بالمنشآت الصحية، تتمثل أبرزها في عدم وجود الحد الأدنى من الكوادر الطبية، وعدم تطبيق سياسات الفرز البصري.

وقررت صحة جازان إغلاق ثلاثة مجمعات طبية، وأربعة أقسام للطوارئ، وأحالت اللجنة التفتيشية المخالفات إلى لجنة مخالفة المنشآت الصحية الخاصة لتطبيق العقوبة النظامية عليها.