بالصور.. «مهرجان الصقور بالحدود الشمالية» تسجل أعلى حضور بـ4 آلاف زائر اليوم

سلطان الهوير(صدى):

استقبل مهرجان الصقور بالحدود الشمالية بمحافظة طريف أكثر من 4 آلاف زائراً اليوم، وحرص عدد كبير من الزوار التقاط صور تذكارية مع أركان المهرجان وفعالياته، حيث استقبلت أجنحته وأركانه المتنوعة الآباء والشباب والأطفال، وسط منظومة متكاملة من التجهيزات التي قدمت له سمة بارزة جعلت الجميع يتغلغلون بين ممراته، بحثا عن التراث والحضارة العصرية.

بركن خاص لعرض المقتنيات التاريخية والتراثية في المهرجان والذي أطلق عليه الزوار “جيل الطيبين” نظرا لإحتواءه على مقتنيات تعود لأكثر من 50 عام، كان الحضور جاذبا للزوار هناك، فيما عرض مزادا للصقور أمام الحضور هناك، لاقت متابعة كبيرة من الضيوف، فضلا عن أركان الأسرة المنتجة وأقسام الدوائر الحكومية المشاركة المختلفة.

وازدان المهرجان ببهجة الأطفال مع الصقور اليوم، فيما يواصل مهرجان الصقور بالحدود الشمالية غدا فعالياته والذي يأتي بدعم ومتابعة من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في جعل المهرجان وجه سياحية كبيرة جاذبة من داخل المملكة وخارجها.