الخطوط الكويتية تعلق جميع رحلاتها إلى إيران

خالد الظفيري(صدى):

قررت الخطوط الجوية الكويتية، عن تعليق جميع رحلاتها لإيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية : “بأنه وبتعليمات من وزارة الصحة، والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى جمهورية إيران، اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا”.

وأضافت أن ذلك “يأتي تحاشياً لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب، آملين للجميع الصحة والسلامة شاكرين لكم تفهمكم وتعاونكم”.