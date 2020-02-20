بالفيديو .. عماد متعب ينفعل على الهواء بسبب تصرفات استفزازية لعبدالله جمعة

وكالات(صدى):

انتقد عماد متعب، نجم النادي الأهلي المصري السابق، التصرفات التى قام بها لاعب نادي الزمالك، عبدالله جمعه، بعد إحرازه للهدف الذى تُوج على إثره نادى الزمالك بكأس السوبر المصري.

ووصف متعب تصرفات لاعب الزمالك بأنها استفزازية، خاصة وأن اللاعب سبق له وأن قام بالسخرية على الأهلى وجماهيره، مضيفا أن مثل هذه التصرفات هى مصدر لنشر العنصرية الرياضية.

وأكد متعب أن الأهلى نادي عريق وله جمهور كبير، ولا يجوز للاعب مثل عبدالله أن يقوم بالسخرية منه.

يذكر أن الزمالك فاز مساء اليوم على النادي الأهلى بإحرازه أربعة أهداف مقابل ثلاث أهدف عبر ركلات الترجيح.