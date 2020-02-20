إنشاء مدرسة لتعليم القيادة للجنسين بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

وقع سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عقد إستثماري لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات للجنسين.

وقد أوضح رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي أن مدرسة تعليم القيادة تقع على طريق الملك سعود بمخطط الأسواق ويبلغ قيمة العقد 17.750.000 مليون ريال وتعتبر بلدية خميس مشيط هي البلدية الأولي على مستوى المنطقة الجنوبية التي تستثمر مثل هذا النشاط مؤكداً أن الإدارة العامة للإستثمارات بالبلدية رائدة في جذب النشاطات والمشاريع الإستثمارية المميزة والمبتكرة.