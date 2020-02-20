الهلال يفاجيء خمسيني ويحقق حلمه (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

استجاب نادي الهلال وإدارته لأمنية مواطن خمسيني، أعرب في تصريحات تلفزيونية عن رغبته في زيارة نادي الهلال.

ووثق نادي الهلال لحظة إجراء الخمسيني زيارة إلى نادي الهلال واستقبال رئيس النادي واللاعبين له.

وأظهر الفيديو تأثر الخمسيني بتواجده بين لاعبي الهلال وعلى ملعب الأزرق، محققًا بذلك أكبر أحلامه، حسبما ذكر.