الهلال يفاجيء خمسيني ويحقق حلمه (فيديو)
استجاب نادي الهلال وإدارته لأمنية مواطن خمسيني، أعرب في تصريحات تلفزيونية عن رغبته في زيارة نادي الهلال.
ووثق نادي الهلال لحظة إجراء الخمسيني زيارة إلى نادي الهلال واستقبال رئيس النادي واللاعبين له.
وأظهر الفيديو تأثر الخمسيني بتواجده بين لاعبي الهلال وعلى ملعب الأزرق، محققًا بذلك أكبر أحلامه، حسبما ذكر.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23919 ] نشر منذ 49 دقيقة
عادة الزعيم
عقبال صدى و ابو محمد عميد صدى
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94114 ] نشر منذ 36 دقيقة
تستاهل الطيب ياراع القلب الطيب والنفس المرحه الرحبه ..
.. غمرتني بأفضالك هذا المساء ، اسعد الله مساءاتك وصباحاتك ، انت ووالديك وذريتك وأحبابك ..اللهم آمين ..
.. شكراً لك من أعماق قلبي ياالغالي ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23919 ] نشر منذ 32 دقيقة
قربت يا ابو محمد كلها 5888 وتخلص 100 الف تعليق
ووالدين ووالدين كل مسلم ومسلمه
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46482 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 23919 ] نشر منذ 39 دقيقة
طاب حالك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94114 ] نشر منذ 21 دقيقة
اجل وشلون لو يدرون عن شخص اعرفه حق المعرفه ،، كيف حبه للهلال ،،،
.. مكتبه متنقله لأخبار الهلال .. وقال اجمل الكلمات باالعربية الفصحى والعامية الدارجه ،،،
.. وفي ايام ريفالينو زاد حماسه اكثر ، ويزداد يوماً بعد يوم ، مع الهلال في كل مناسبه ، ولكنه ليس من اهل التهور والبهرجه ..
.. اسعد الله مساه هذا اليوم وكل يوم ، واطال الله عمره في طاعته .. آمين ..