الأميرة اليابانية كاكو تفاجئ معجبيها بمواصفات فارس أحلامها

طوكيو(صدى):

سلطت الأضواء علي الأميرة كاكو الابنة الثانية للأمير أكيشينو التي تتميز بشعبية كبيرة في اليابان حتي أطلق عليها “حُمّى الأميرة كاكو”.

ويعتبر جمال الأميرة كاكو اللطيف أحد أسباب شعبيتها لاسيما إحساس الرقي الطاغي والمتوارث في روح سيدات العائلة الإمبراطورية وفي مقدمتهم الإمبراطورة ميتشيكو.

وتحدثت الأميرة كاكو عن شخصيتها، قائلة:”عيبي أنني أحياناً أكون سريعة الانفعال مثل أبي، ما يجعلنا نتجادل في البيت أيضاً على أمور صغيرة“.

وحول موضوع الزواج، قالت الأميرة كاكو:”أريد الزواج ولكن مستقبلياً”، بينما تصورها الرجل المثالي:”يكون شخصا أشعر بالطمأنينة معه”.