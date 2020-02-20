بالصور.. الفيحاء يفوز على الوحدة بهدفين

نواف السالم(صدى):

فاز الفيحاء على الوحدة ب 2-0، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وتمكن التشيلي كارلوس فيلانويفا من تسجيل الهدف الأول للفيحاء بعد متابعته لتسديدة زميله المدغشقري فانيفا آندرياتسيما العائدة من الحارس عبدالله الجدعاني ليروض الكرة ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 69 تمكن التشيلي فيلانويفا لاعب الفيحاء من تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

وارتفع رصيد الفيحاء إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع مؤقتاً، وبقي الوحدة على رصيده السابق 33 نقطة ليبقى في المركز الرابع.