«بول حمار» يتسبب في سجن 6 أشخاص

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، حكما بالسجن المؤبد على 3 أشخاص، بينما حُكم على 3 آخرين بالسجن 5 سنوات في مشاجرة بسبب “بول حمار” أمام منزل إحدى العائلات.

وتفصيلا، نشبت مشاجرة حادة بإحدى القري المصرية بين عائلتين بسبب تبول حمار أمام منزل أحدهم.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، وباشرت الأجهزة الأمنية الواقعة حتي تمكنت من معرفة مسببات الحادثة وضبط الجناة.