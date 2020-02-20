كذبة تقود مستشار ترامب للسجن

واشنطن(صدى):

أصدر قاضي المقاطعة الأمريكية، آمي بيرمان جاكسون، حكما بسجن روجر ستون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ40 شهرا .

وجاء الحكم بناءً على عدة اتهامات ثبتت عليه، والتى منها الكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية في 2016.

كما تم إدانته بتهمة الإدلاء بإفادات كاذبة فيما يتعلق بنشر موقع “ويكيليكس” عام 2016 وثائق سرية أضرت بسمعة هيلاري كلينتون التى كانت تنافس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية آنذاك.