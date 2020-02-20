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تحديد موعد محاكمة وسيم يوسف المُروج للفتنة والكراهية بالإمارات

تحديد موعد محاكمة وسيم يوسف المُروج للفتنة والكراهية بالإمارات
أبو ظبي(صدى):

حدد القضاء الإماراتي موعد النظر في أولى جلسات محاكمة «وسيم يوسف» الذى تم اتهامه بإثارة الفتنة والكراهية.

وقررت السلطات القضائية تحديد 3 مارس المقبل موعدًا لمحاكمته عما نشره في شهر مارس الماضي عبر الشبكة المعلوماتية من أفكار تؤدي إلى إثارة الكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وتم إحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، فيما طالبت النيابة بتطبيق أشد العقوبات بحقه.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 16 دقيقة

سبحان مغير الأحوال.

[ عدد التعليقات: 23881 ] نشر منذ 11 دقيقة

سبحانه

[ عدد التعليقات: 94102 ] نشر منذ 10 دقائق

ليش ماتقرنون الكبيسي مع ، وتحاكموهم سوا ،،،

.. وسيم ماتجرأ إلا لما تجرأ الكبيسي .. أكبسوهم في مزبن الجاني ، وهناك يتكابسون سوا …

[ عدد التعليقات: 23881 ] نشر منذ 6 دقائق

ههههههههه

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