تحديد موعد محاكمة وسيم يوسف المُروج للفتنة والكراهية بالإمارات

أبو ظبي(صدى):

حدد القضاء الإماراتي موعد النظر في أولى جلسات محاكمة «وسيم يوسف» الذى تم اتهامه بإثارة الفتنة والكراهية.

وقررت السلطات القضائية تحديد 3 مارس المقبل موعدًا لمحاكمته عما نشره في شهر مارس الماضي عبر الشبكة المعلوماتية من أفكار تؤدي إلى إثارة الكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وتم إحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، فيما طالبت النيابة بتطبيق أشد العقوبات بحقه.