مغرد يجبر كاتب صحفي على حذف تغريدة عنصرية ضد الاتحاد

خاص(صدى):

أجبر مغرد على منصة “تويتر” كاتب صحفي على حذف تغريدته التي حملت إساءة عنصرية ضد نادي الاتحاد في دوري المحترفين.

وكان الكاتب الصحفي الشهير غرد بطريقة عنصرية ضد لاعبي الاتحاد في 8 إبريل 2012؛ حيث كان النادي حينها يلعب بصفوفه محترفين من نيجيريا.

والغريب في الأمر أن الكاتب الصحفي حذف التغريدة بعد وقت قصير من إعادة التغريد بها من قبل المغرد الذي طالب بحذفها.