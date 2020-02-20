مغرد يجبر كاتب صحفي على حذف تغريدة عنصرية ضد الاتحاد
أجبر مغرد على منصة “تويتر” كاتب صحفي على حذف تغريدته التي حملت إساءة عنصرية ضد نادي الاتحاد في دوري المحترفين.
وكان الكاتب الصحفي الشهير غرد بطريقة عنصرية ضد لاعبي الاتحاد في 8 إبريل 2012؛ حيث كان النادي حينها يلعب بصفوفه محترفين من نيجيريا.
والغريب في الأمر أن الكاتب الصحفي حذف التغريدة بعد وقت قصير من إعادة التغريد بها من قبل المغرد الذي طالب بحذفها.
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 18 دقيقة
من 2012
ليش الاعادة الآن ؟
علشان الديربي!
المليليح[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 1 دقيقة
المصيبة جماهير الطواقي بصوت واحد يقولوا للاعبين الإتحاد نيجيريا ..
والحين مواضيع الطواقي في الصحيفه و تويتر تعاطف مع الإتحاد قبل الديربي يعني افهموها يا اتحاديين ومشونا لا تعقدوا الشغله لأن احنا معكم في الخير والشر شغل مصلحه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣