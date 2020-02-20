خبراء هولنديون وسعوديون لتطبيق الحقول الارشادية الايضاحية في منطقة عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن برنامج تطوير الحقول الارشادية الايضاحية بمنطقة عسير ، زار فريق عمل مكون من خبراء من جامعة فاخنيجن الهولندية وجامعة الملك فيصل عدد من المزارع في منطقة عسير, رافقهم فيها الفني الزراعي خالد محمد العسيري وجوهر مبارك من إدارة الثروة النباتية ، واستمرت الزيارة لمدة ثلاثة ايام تم خلالها اختيار ثلاث مزارع لإقامة الحقول الإيضاحية بها ، الاولى في مركز الماوين وتم تحديدها كحقل لفاكهتي العنب والرمان, والأخرى في محافظة محايل عسير وتم اعتمادها كحقل للمحاصيل الحقلية والخضار المكشوفة, والثالثة في محافظة خميس مشيط والتي تم اعتمادها كحقل للبيوت المحمية والخضار المكشوفة.

وتاتي هذه الزيارة لتحديد احتياجات الحقول المختارة من المياه وشبكات الري، ومخازن التسميد. وذلك بهدف تطوير الممارسات الزراعية وتحسين زيادة الإنتاج في المحصول, من المقرر ان يقوم الخبراء في نهاية شهر مارس القادم بتركيب اجهزة قياس الرطوبة في هذه المزارع على ان تكون مرتبطة مباشرة بجامعة فاخنيجن الهولندية لتعطي للمزارع إشعارات بمواعيد الري والتسميد.

يذكر ان أن الحقول الارشادية تهدف إلى تطوير استخدام التقنيات والأساليب الحديثة للزراعة والاستفادة من تقنيات حصاد الأمطار بأفضل الطرق التي يمكن من خلالها زيادة كفاءة الانتاج في نفس المساحة، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة الى تطوير الحقول الإرشادية إلى حقول إيضاحية بتطوير تقنيات الري وتأهيل المدرجات الزراعية واختيار المحاصيل المناسبة إضافة إلى وضع الخطط والأساليب الحديثة في مجال الانتاج النباتي.

