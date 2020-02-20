مشجع شبابي يفجر مفاجأة في أزمة «الباصات»

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول أحد مشجعي نادي الشباب والذي كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل تخص أزمة جماهير نادي الشباب والمعروفة بـ”أزمة الباصات”.

وقال المشجع: أنا شاهد عيان بنادي الشباب، ورآيت بعيني أعضاء مجلس الجمهور كانوا ينسقون مع ثلاث أشخاص حقيقي ما أعرفهم.

وأَضاف : لكن شوفت بعيني أقسم بجلالة الله كانوا يحاسبوا الفرد بـ30 و40 ريال وكانوا يسجلون الأسماء أمامي وكنت أريد تصويرهم ولكن ما رضيت.

وتابع: أنا مستعد لأشهد أمام هيئة الرياضة واتحاد الكرة انتظر إشارتهم فقط، وأنا أحب نادي الشباب ورفضوا دخولي، وقالوا لي أنت ممنوع من الدخول لأنك تجاوزت، وحاطين صوري كأني داعشي ومن المطلوبين.

وكانت إدارة نادي الشباب، قد نفت استعانة النادي ببعض الجاليات الوافدة في مباراة الفريق أمام النصر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.