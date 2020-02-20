مشروع توزيع الملابس الشتوية (الشتاء الدافىء) على الاسر الاردنية والسورية العفيفة

ريم عبد العزيز(صدى):

نفذ فرع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في الاردن خلال الاسبوعين الماضيين من (9-18 فبراير) مشروع (الشتاء الدافىء) المعني بتأمين الاشقاء الاردنيين والسوريين بالملابس الشتوية المناسبة لهم خلال فصل الشتاء للعام 2019-2020م ويندرج هذا المشروع ضمن المشاريع الموسمية لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية .

وحقق المشروع والذي تبلغ قيمته المالية 300 الف دولار امريكي الاهداف المرجوة من خلال تأمين الملابس الشتوية المناسبة للاشقاء الاردنيين والسوريين بواقع (2850) أسرة بواقع (21350) مستفيد موزعة على (1425) اسرة اردنية و (1425) اسرة سورية وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية مستهدفاً محافظات (عمان ،اربد ،الزرقاء ،المفرق ،جرش) .

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الرائدة والتي تميزت بخوض تجربة التسوق الكاملة للشقيق الاردني والسوري والتي تحافظ على كرامتهم من خلال تطبيق الشراء بواسطة الكوبون من متاجر معروفة وهو ما سيسهم في التخفيف من معاناتهم خلال الأجواء الباردة وعدم قدرتهم على تأمين هذه الاحتياجات والذي يأتي تزامناً مع موجة البرد التي تمر بها المملكة هذه الايام.