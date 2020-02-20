الهلال يوضح حقيقة إهداء قميص ودرع النادي لقناة الكأس القطرية

طلال الغامدي(صدى):

علق المركز الإعلامي لنادي الهلال على مقطع فيديو متداول لتقديم النادي قميص ودرع إلى قناة الكأس القطرية.

وقال المركز : يود مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي التوضيح أن القميص الموقع من لاعبي الفريق تم تقديمه بصفة شخصية لأحد الإعلانيين العمانيين الذين حضروا إلى مقر النادي أثناء منافسات كأس العالم العام الماضي.

وأضاف : والتقط الإعلامي صورا تذكارية مع لاعبي الفريق وقدم له أحد منسوبي إدارة العلاقات العامة قميص النادي الموقع كهدية تذكارية ولم يقدم الإهداء للبرنامج أو القناة.

وأكد المركز أن محاولة الإعلامي تجيير الإهداء لمصلحة القناة أو برنامجها هي محاولة غير مهنية ولاتمثل أدنى درجات المصداقية في العمل وقصد منها الإساءه للنادي وتوظيف هذا الأمر لأغراض لاعلاقة لها بالرياضة.

وكان مقطع فيديو متداول أدعى فيه ناشره أن إدارة نادي الهلال تقوم بتكريم قناة الكأس القطرية وتحديداً للمعلق خالد الحدي تيشيرت موقّع من جميع اللاعبين وكذلك درع تذكاري.