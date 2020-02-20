عم ابتهال المطيري: ابنتنا لازالت مفقودة ولدينا أمل (فيديو)
قال ماجد المطيري” عم المفقودة ابتهال” الغائبة منذ 14 عاما إن ابتهال لازالت مفقودة، موضحا:” لا صحة للشائعات التي تتحدث عن ملابسات مختلفة لغيابها.
ولفت المطيري خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “ياهلا”:”جميع التفاصيل حول قضية ابتهال لمن يريد التواصل معنا موجودة على حسابي بموقع تويتر”.
واختتم المطيري حديثه، قائلا:” أتمني عودة ابتهال سليمة ومعافاة بالخير”، مناشدا الجميع بمساعدتهم في البحث عن ابتهال بعد فقدانها منذ 14 عاما.
وكانت استعادة الطفلين المختطفين موسى الخنيزي وعلي العماري من مستشفى الولادة بالمنطقة الشرقية قبل 21 سنة، أحييت قضية اختفاء «طفلة المجمعة» ابتهال سلطان المطيري، ليتجدد الأمل لدى أسرتها في إمكانية عودة ابنتهم الغائبة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94102 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يردها لكم باالسلامه .. آمين ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23880 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يردها لكم باالسلامه .. آمين .. .. آمين .. .. آمين ..
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 15003 ] نشر منذ 6 دقائق
ترجع باالسلامه يارب🤲