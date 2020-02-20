الأهلي يعلن إصابة «هوساوي» ويكشف مصير بلايلي وساريتش في مواجهة «الفتح»

طلال الغامدي(صدى):

كشف النادي الأهلى ، مساء اليوم، عن الحالة البدنية لكافة اللاعبين المتواجدين في العيادة الطبية بالنادي.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالنادي، الدكتور حاتم جمعة، سلامة كاحل محترف الفريق الأول الجزائري يوسف بلايلي، وكذلك سلامة البوسني الفيس ساريتش، مضيفا أنهما جاهزين للمشاركة في مواجهة الفتح غدًا.

وأعلن جمعة إصابة معتز هوساوي في العضلة الخلفية، وإصابة الكابتن عبدالباسط هندي بإلتواء في الكاحل.

ونوه، في بيان له اليوم، بأن البرازيلي جوزيف دي سوزا دخل في المرحلة الأخيرة من العلاج والتأهيل.