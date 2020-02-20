الاعتداء بالضرب المبرح علي عاطل حاول اغتصاب طفلة عمرها 10 سنوات 

القاهرة(صدى):

حاول شاب مصري اغتصاب طفلة عمرها 10 سنوات في بنها، حيث كتم أنفاسها بعد صراخها بصوت عالي، حيث لقنه الأهالي علقة ساخنة.

وتفصيلا، حاول الشاب العاطل كتم أنفاس الطفلة إلا أن الأهالي أنقذوها من يديه واعتدوا عليه بالضرب المبرح، وقاموا بتسليمه للشرطة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة مسببات الواقعة.