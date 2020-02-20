زي لسوبر مان يحطم حياة طفل في عيد ميلاده

باريس(صدى):

يرقد طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بين الحياة والموت، وذلك بعد أن إصيب بعدة كسور في اليوم المقرر أن يحتفل فيه بعيد ميلاده.

وأوضحت الشرطة الفرنسية بمدينة، أفينيون، أن الطفل كان مفتون بشخصية سوبر مان،وقامت والدته، اليوم الخميس، بإحضار زي سوبر مان كهدية له، مضيفا أن الطفل سارع في ارتداء الزي وقفز من الطابق الثاني دون أن تدري والدته.

وأكدت الشرطة أن الطفل يرقد حاليا في إحدى المستشفيات، وذلك بعد أن إصيب بارتجاج في المخ، وشرخ بعظم الجمجمة، وكسور مضاعفة في القدمين واليد اليسرى، بالإضافة لكسر في الحوض وأسفل العمود الفقري.