بشرى سارة لفيتوريا قبل مباراة الحزم والنصر 

نواف السالم(صدى):

واصل نادي النصر، استعداداته لملاقاة الحزم السبت المقبل، على ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمن مران النصر، اجتماع فني وتدريبات لياقية وجوانب تكتيكية، ومناورة كروية.

وشارك في تدريبات النصر، الثنائي عبد الفتاح آدم وحمد المنصور، الأمر الذي منح المدير الفني روي فيتوريا، الضوء الأخضر للاستعانة بهما في مباراة الحزم، عقب تعافيهما من الإصابة وإنهاء البرنامج التأهيلي.

واحتل النصر وصافة دوري المحترفين، برصيد 38 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الحزم في المركز العاشر، برصيد 22 نقطة.