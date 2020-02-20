عُمان تمهل المواطنين المنهاة عقود عملهم 12 شهرا لسداد ديونهم

مسقط(صدى):

كشفت السلطات العُمانية، عن إمهال المواطنين المنهاة عقود عملهم في شركات القطاع الخاص، فترة سماح 12 شهرًا لتسديد ديونهم لدى المصارف وشركات التمويل والتأجيل التمويلي التي حصلوا منها على تسهيلات ائتمانية.

وأكد مركز التواصل الحكومي العُماني، أنه وبالتشاور مع القطاع المصرفي وحرصًا على إيجاد حلول فاعلة من أجل تقليل الآثار الناجمة عن إنهاء عقود عمل المواطنين، فقد قام البنك المركزي العُماني بإصدار توجيهاته إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي.

وتضمنت التوجيهات وضع آليات واضحة لحصر هذه الحالات وإيجاد آليات مناسبة للتواصل المباشر مع هذه الفئة ومتابعتها ووضع الحلول المناسبة لمعالجة أوضاعها، وإمهال هذه الفئة فترة سماح تمتد إلى 12 شهرًا من تاريخ التوقف عن السداد والعمل على إعادة جدولة التسهيلات عند حصولهم على عمل آخر .