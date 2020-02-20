ظهور المختطف يوسف العماري لأول مرة بين أهله (فيديو )

عادل الحربي(صدى):

ظهر الشاب المختطف يوسف العماري المختطف منذ ولادته في مستشفى الولادة والنساء بالدمام عام 1417 ،وھو الذي عثر علیھ مع شاب آخر، برفقة سیدة خمسینیة.

وعاد إلى منزل عائلته بعد أن أكدت نتائج الحمض النووي «DNA» تطابق البصمة الوراثية بينه وبين أبيه.

وأعرب الأب عن سعادته بعد عودة ابنه حيث قدم الشكر من خلال ” قناة الإخبارية” للجهات الأمنية على جهودها لعودة ابنه.

وتعود تفاصیل جریمة اختطاف الطفل يوسف العماري عندما دخلت سیدة سمراء إلى الغرفة التي تنومت فیھا أمھ، بمستشفى النساء والولادة بعد 6 ساعات تقریبا من ولادته، وأخذت الطفل من أمھ واختفت عن الأنظار.