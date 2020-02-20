بالفيديو.. ردة فعل لجين عمران على عامل نظافة  حاول تغيير لون سيارتها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو ردة فعل الإعلامية لجين عمران على محاولة عامل هندي تغيير لون سيارتها التي ركنتها في الموقف المخصص للسيارات.

وبدت عمران في المقطع مستاءة ومندهشة من إصرار العامل علي تغيير لون سيارتها لأنه لا يعجبه، وعلي الفور بدأ العامل برش الطلاء الوردي باللون الأسود، مما أغضب لجين التي طلبت منه إعادة تنظيفها.

وأثار مقطع لجين عمران مع عامل النظافة جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف الرجل أنه عربي وأن المشهد ما هو إلا جزء من برنامج مقالب يعرض على شاشة قناة أبو ظبي.