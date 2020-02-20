سيدة ثمانينية ترفع علم المملكة منذ 52 عاما وأمير الرياض يقبل رأسها (فيديو)

الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وهو يقبل رأس سيدة ثمانينية، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة الأفلاج، بعد رفعها علم المملكة منذ 52 عامًا.

وقال الأمير فيصل بن بندر، وهو يقبّل رأسها: “أنت رفعت العلم ويجب أن ترفعي رأسك”، حيث ردت قائلة : والله إن دمعتي تفرّ من عيني بينما أقوم برفعه ولا يرفعه إلا أنا”.

وأضافت أنها تقوم بذلك منذ نصف قرن دون إجبار أو إكراه من أحد أو رغبة في الشهرة، وإنما من دافع قلبها وحبها لوطنها وبلادها وقيادتها، سائلة الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وقيادته.