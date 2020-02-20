شاهد ريم الصانع بـ «روب استحمام» مع صديقها
نشرت عارضة الأزياء، ريم الصانع، صورة جريئة لها رفقة صديقها، ما أثار استنكار وغضب الجمهور.
وظهرت ريم الصانع بـ «روب الاستحمام» مع صديقها الذي بدوره ارتدى نفس الروب، مؤكدة أنها ستشتاق إليه.
وشنّ الجمهور موجة هجوم حادة عليها، لظهورها بهذا الشكل، مؤكدين أن الجلوس هكذا يكون بين الأزواج فقط.
من جانبها، أكدت ريم أنها كانت ترتدي ملابسها أسفل «الروب» وإنما ارتدته لأجل إلتقاط الصورة فقط.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94086 ] نشر منذ 43 دقيقة
مالت عليك وعلى اشكالك المقرفه ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46477 ] نشر منذ 36 دقيقة
تصدقوبك وبه ايش القرف ذا المفروض ما ينشر زي هذي الذماه
alfahd42[ عدد التعليقات: 23859 ] نشر منذ 15 دقيقة
اذا انفسخ الحياء فلا تنتضر من الحرمه غير قلة الادب
alfahd42[ عدد التعليقات: 23859 ] نشر منذ 14 دقيقة
مخالف للنشر