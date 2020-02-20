شاهد ريم الصانع بـ «روب استحمام» مع صديقها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نشرت عارضة الأزياء، ريم الصانع، صورة جريئة لها رفقة صديقها، ما أثار استنكار وغضب الجمهور.

وظهرت ريم الصانع بـ «روب الاستحمام» مع صديقها الذي بدوره ارتدى نفس الروب، مؤكدة أنها ستشتاق إليه.

وشنّ الجمهور موجة هجوم حادة عليها، لظهورها بهذا الشكل، مؤكدين أن الجلوس هكذا يكون بين الأزواج فقط.

من جانبها، أكدت ريم أنها كانت ترتدي ملابسها أسفل «الروب» وإنما ارتدته لأجل إلتقاط الصورة فقط.