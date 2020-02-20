بالفيديو.. القبض على منفذ هجوم الطعن في مسجد «ريجنت بارك» بلندن

لندن (صدى):

تمكنت الشرطة من القبض على منفذ هجوم الطعن ضد إمام مسجد “ريجنت بارك” بلندن.

وقالت الشرطة الألمانية، جرى العثور على المشتبه به فى إطلاق النار قرب فرانكفورت ميتا فى منزله، بالإضافة إلى جثة أخرى، وفقًا لقناة ” العربية ”

وأضافت أن ثمانية أشخاص قتلوا أمس الأربعاء، فى واقعتى إطلاق نار فى مدينة ألمانية قريبة من فرانكفورت، وإن قوات خاصة تلاحق المسلحين الذين لاذوا بالفرار فى سيارة.

وأغلقت قوات من الشرطة مدججة بالسلاح شارعين في مدينة هاناو ، حيث هرعت سيارات الإسعاف، وحلقت طائرة هليكوبتر للشرطة فوق المدينة الواقعة إلى الشرق من مدينة فرانكفورت وهي مركز مالي.