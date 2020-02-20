ميسي : زوجتي تعرف كيف تُسعِدني .. وأبقى مع أولادي حتى النوم

وكالات(صدى):

كشف قائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، عن تفاصيل من حياته الشخصية وكيف يقضي أوقاته مع أطفاله الثلاثة.

وأوضح أن حياته طبيعية جدًا، وأنه يحب الروتين في عمله، مؤكدًا أن طبيعة عمله لا تعيقه عن تربية أولاده.

وأضاف أنه يقضى الكثير من الأوقات مع أطفاله، وكثيرًا ما يصطحبهم إلى المدرسة وإلى المدينة الرياضية للعب كرة القدم، كما يظل معهم حتى النوم.

وأشار إلى أن أطفاله يعشقون كرة القدم، وأحيانا يسألونه عن الأندية وبعض اللاعبين مثل نيمار، وغريزمان، وكريستيانو رونالدو.

وأكد على أهمية زوجته في حياته، مضيفا أنها تعرفه جيدًا وتعرف كيف أن تجعله سعيدًا بعيدًا عن عالم كرة القدم.